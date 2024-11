Apre il sentiero naturalistico di Bacoli: la passeggiata con vista mozzafiato, immersi nel verde

A Bacoli sta per aprire il nuovo sentiero naturalistico di Capo Miseno, un percorso mozzafiato che condurrà cittadini, visitatori e turisti dal Faro alla spiaggia e viceversa, regalando una indimenticabile esperienza a contatto con la meraviglia della natura.

Apre il sentiero naturalistico di Bacoli: passeggiata mozzafiato

Ad annunciare la novità è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Lo apriamo! Bacoli riavrà il sentiero naturalistico di Capo Miseno. E’ in corso la pulizia straordinaria. Partendo dal Faro, si potrà arrivare alla sommità del promontorio, con un panorama mozzafiato”.

“Ci riusciamo grazie ai volontari che amano il territorio. Ringrazio Pietro D’Orazio e tutto il suo staff. Così garantiremo la possibilità di fare trekking urbano, dalla spiaggia alla passeggiata immersi nel verde. Continua senza sosta l’operazione decoro e cura del verde nel nostro territorio. Se ognuno dà una mano aumenteremo il fascino del nostro territorio, dando sempre più servizi pubblici ai cittadini, ai turisti. Insieme siamo più forti. Un passo alla volta”.

Intanto a Miseno prende il via anche il progetto riguardante il nuovo accesso libero al mare che si servirà della realizzazione di una piccola piazzetta, al posto di quello che attualmente è un deposito. Ci saranno panchine, fiori, postazione per il parcheggio delle bici e una pedana che consentirà alle persone con disabilità di raggiungere facilmente la spiaggia.

“Lì dove c’erano auto, sedie e rifiuti ammassati, adesso faremo nascere un angolo di relax, di comunità. Un nuovo accesso libero alla spiaggia, alla battigia, tra i lidi ed i pub, in un borgo marinaro che stiamo sempre più rigenerando. Un angolo di bellezza, identitario, proiettato verso le acque limpide della nostra città. In via Plinio il Vecchio, a due passi dalla Grotta della Dragonara, di fronte alla stradina che conduce alla nuova piazza, sotto la chiesa di San Sossio” – ha precisato il primo cittadino.