Domani sciopero dei trasporti di 24 ore, si blocca tutta Napoli: le uniche corse dei treni

Napoli – Previsto per domani, venerdì 8 novembre, lo sciopero nazionale di tutto il comparto del Trasporto Pubblico Locale autoferrotranvieri: in assenza delle corse garantite, l’EAV ha provveduto a comunicare le uniche partenze previste sia per il servizio di trasporti ferroviario (circumvesuviana, linee flegree, suburbane, metropolitane) che automobilistico.

Sciopero trasporti dell’8 novembre a Napoli: le corse EAV

L’azione di protesta è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL per il rinnovo del CCNL di categoria. Essendo la terza azione di sciopero nazionale con manifestazione nazionale non saranno applicate le fasce di garanzia ai sensi dell’art. 16 dell’Accordo Nazionale del 28 febbraio 2018 come riconosciuto dalla Delibera n. 18/95 del 16 marzo 2018 della Commissione di Garanzia L. n. 146/90.

La normativa, in tema di diritto allo sciopero, prevede, infatti, che alla terza azione con manifestazione nazionale, le aziende assicurino solo i servizi assolutamente indispensabili, individuati congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali. Pertanto non sono previste le consuete fasce di garanzia ma sono individuate solo un numero limitato di corse essenziali, sia per i servizi ferroviari che per quelli automobilistici.

Circumvesuviana: gli orari delle corse essenziali

Da Napoli per

Sorrento 05:41 – 07:29 – 17:41-18:53

Sarno 05:46 – 07:34 -16:34 -17:10

Poggiomarino 05:50 – 07:38 – 16:38 – 17:14

Baiano 5:30 – 05:55

da San Giorgio per Baiano 17: 06- 17:42

Per Napoli da

Sorrento 05:30 – 07:38 – 16:38 – 18:26

Sarno 07:14 – 07:50 – 18:38 – 19:14

Poggiomarino 05:54 – 07:42 – 18:30 – 19:06

Baiano per San Giorgio 07:03 – 07:39 – 18:27

Baiano 19:03

Linee Flegree: orari

da Montesanto per Torregaveta 05:41 – 06:21 – 07:01 – 07:41- 08:21- 17:21 – 18:21- 19:21

da Montesanto per Fuorigrotta 18:41

da Montesanto per Quarto 06:00 – 06:48 – 07:12 – 08:24 – 16:48 – 18:00- 19:12

da Fuorigrotta per Montesanto 05:50

da Torregaveta per Montesanto 05:54 – 06:34 – 06:54 – 07:54 – 17:34 – 18:14- 19:14

da Quarto per Montesanto 05:45 – 06:09 – 07:21- 08:09 – 08:33 -16:57 – 18:09 – 19:21

Linee suburbane: orari

da Napoli per Piedimonte Matese: 07:47 – 17:27 – 20:30

da Piedimonte Matese per Napoli: 05:10 – 06:21 – 17:21

Linee Metropolitane: orari

da Aversa per Piscinola 06:00 – 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 -18:30 – 19:00

da Piscinola per Aversa 06:15 – 06:45 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 16:45 – 17:15 -17:45 – 18.15 – 18.45 – 19:15

Sul sito dell’Eav sono consultabili anche le corse essenziali per il servizio automobilistico.