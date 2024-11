In un video gli ultimi istanti di vita di Santo: ucciso a 19 anni per una scarpa sporca

Ci sarebbe un video al centro delle indagini per l’omicidio di Santo Romano che mostrerebbe gli ultimi istanti di vita del ragazzo ucciso la scorsa settimana a San Sebastiano al Vesuvio.

Omicidio Santo Romano: gli ultimi istanti di vita in un video

Alcuni fotogrammi del filmato, recuperato dalle telecamere di videosorveglianza di zona, sono stati trasmessi nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado che ha cercato di fare chiarezza sul giallo che ha sconvolto l’intero napoletano.

Si vede Santo che in un primo momento è in gruppo con gli amici, poco dopo attraversa la piazza e raggiunge il lato opposto, dove si trovava l’auto del 17enne reo confesso dell’omicidio. Nel rapporto dei carabinieri si legge: “Santo accenna una leggera corsa in direzione di un obiettivo la cui visuale è coperta dalla presenza di un albero e di una siepe. Si sbraccia come se volesse lanciare qualcosa al suo indirizzo”.

Dietro l’albero e la siepe ci sarebbe la Smart nera con alla guida il minorenne imputato. Gli amici e la fidanzata di Santo sostengono che il ragazzo avrebbe raggiunto l’auto per fare da paciere nel litigio ma il 17enne dà una versione diversa.

“Mi dichiaro colpevole, ammetto che sono stato io a sparare con una pistola illegalmente detenuta e acquistata. Mi hanno sempre affascinato le pistole. Santo mi aveva afferrato il braccio e altri pure del gruppo mi afferravano, così per difendermi ho esploso colpi contro di loro” – queste le parole pronunciate nel corso dell’interrogatorio.

Parole ribadite anche dal legale del 17enne che, tra l’altro, ha fatto più volte leva sui problemi psichiatrici del suo assistito. La Gip del Tribunale per i minorenni di Napoli, tuttavia, non avrebbe riconosciuto l’incapacità di intendere e di volere dell’accusato.

Sembra invece confermato il motivo della lite: qualcuno del gruppetto di Santo, forse accidentalmente, avrebbe pestato il piede al 17enne che indossava una scarpa griffata. Lui stesso avrebbe dichiarato: “Mi hanno sporcato la scarpa Versace di 500 euro, me la sono presa”.

In ogni caso, che Santo abbia o meno lanciato questa ipotetica pietra o afferrato il braccio del minore, ciò non toglie la brutalità del gesto di estrarre una pistola e sparare per poi scappare via di corsa.