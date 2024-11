Napoli regina della TV, stasera c’è L’Amica Geniale 4: le anticipazioni dei primi 2 episodi

Andrà in onda questa sera, su Rai 1, la prima puntata di L’Amica Geniale 4 – Storia della Bambina Perduta, suddivisa in due episodi che, stando alle anticipazioni, già si riveleranno carichi di sorprese e novità per gli amanti della serie di successo partenopea, tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Prima puntata Amica Geniale 4: le anticipazioni degli episodi

Nella terza stagione le due protagoniste, Elena e Lila, interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace, hanno preso due strade completamente diverse. Da un lato c’è Lenu, lontana da Napoli, scrittrice di successo, sposata con Pietro Airota e mamma di due bambine. Dall’altra c’è Lila che va a vivere con Enzo, portando con sé suo figlio Gennaro, e inizia a lavorare in una fabbrica di salumi, in condizioni disumane. Nel frattempo, però, inizia a studiare informatica per cambiare vita.

La quarta ed ultima stagione della saga vedrà un riavvicinamento delle due amiche sia fisico, con il ritorno di Elena a Napoli, che riguardante il proprio vissuto: entrambe diventeranno nuovamente mamme, dovranno fare i conti con i problemi della vita quotidiana, di coppia, familiari e di carriera.

La prima puntata, che andrà in onda questa sera, si suddivide in due episodi. Nel primo, intitolato La Separazione, Elena, dopo il successo dei suoi romanzi e gli anni trascorsi con Nino in Francia, torna a vivere a Napoli con lui e le sue figlie, Dede ed Elsa. Tornata lì, però, scoprirà da Lila che Nino non ha mai lasciato sua moglie.

Nel secondo episodio, intitolato La Dispersione, Nino affitta un appartamento, in via Tasso, ma Elena lo lascia, stanca delle sue scuse. Costretta da Adele, riprende le figlie e si trasferisce da Mariarosa e Franco. Solo dopo il suicidio di Franco, accetterà di vivere con Nino.

Nel cast, a prendere il ruolo delle protagoniste saranno Alba Rohrwacher, già voce narrante della serie, nei panni di Lenù mentre ad interpretare Lila sarà Irene Maiorino. Con loro, nel ruolo di Nino Sarratore, anche il celebre attore Maurizio Gifuni.