Margaret morta a 22 anni durante un intervento al naso: aveva scelto il medico su TikTok

Agata Margaret Spada aveva scelto il chirurgo plastico su TikTok. La ragazza di 22 anni originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, si era recata a Roma per sottoporsi ad un intervento di rinoplastica: dopo la somministrazione dell’anestesia locale si sarebbe sentita male e successivamente è morta.

Margaret muore dopo l’anestesia: aveva scelto il medico su TikTok

La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati coloro che sembrano essere i titolari del centro medico, padre e figlio. In seguito alle prime indagini effettuate non sarebbero stati trovati documenti né una cartella clinica o una registrazione dell’intervento. Non sarebbe stato rinvenuto neanche il documento relativo all’attestazione del consenso informato firmato dalla ragazza. Altro elemento insolito e che ha destato perplessità negli inquirenti è l’assenza di una targhetta o un insegna in corrispondenza del centro medico.

La prima ricostruzione

Secondo le prime ricostruzione dei fatti, dopo l’anestesia Agata Margaret Spada avrebbe cominciato a tremare, peggiorando con il passare del tempo nonostante i tentativi dei medici di tenere la situazione sotto controllo. Sarebbe successivamente stato contattato il fidanzato, interrogato su eventuali allergie: il ragazzo, una volta entrato in sala operatoria, ha cominciato a filmare tutto con il cellulare. Infine l’intervento dell’ambulanza, giunta con un rianimatore, ma purtroppo ciò non è bastato a salvarle la vita. Dopo tre giorni in ospedale ha perso la vita.

Margaret avrebbe individuato il centro medico grazie ad una inserzione su TikTok. Oggi quasi tutte le strutture ricorrono alla pubblicità sui social: bastano anche pochi euro per raggiungere una platea di pubblico molto vasta. La giovane sarebbe giunta a Roma dopo aver informato i genitori che andava a sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, dal costo – pare – di circa tremila euro.