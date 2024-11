ULTIM’ORA/ Il Barcellona incontra Jugeli: Kvaratskhelia può lasciare Napoli

Il caso Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Calcio Napoli. Protagonista è sempre il suo agente Mamuka Jugeli che dopo aver passato l’estate a flirtare con i dirigenti del PSG, adesso ha spostato le interlocuzioni con il Barcellona.

I blaugrana sono alla ricerca di un’ala sinistra da inserire nello stellare attacco completato da Lamine Yamal e Robert Lewandowski. Gli spagnoli vogliono approfittare della situazione incerta attorno al calciatore, insistendo con Jugeli che sembra propenso a portare il georgiano lontano dall’Italia.

Proprio per questo motivo le due parti nei prossimi giorni si incontreranno: la volontà è quella di mettere pressione al Napoli. Il piano perfetto di Jugeli prende il via.

Napoli, Jugeli incontra il Barcellona: l’obiettivo è portare Kvaratskhelia lontano da Napoli

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato El Nacional, una delle principali testate giornalistiche in Spagna. L’incontro è in programma a breve e le parti potrebbero trovare un primo accordo su cifre e condizioni, proprio come Jugeli fece quest’estate con il PSG.

Naturalmente, mancano le adesioni del calciatore e soprattutto del Napoli che in virtù di questo incontro vuole velocizzare la trattativa per il rinnovo, rimanendo però saldO sui 5 milioni a stagione più bonus facilmente raggiungibili che porterebbero ad un totale di oltre 6 milioni di euro.

Sulla stessa strada c’è anche il PSG, che quest’estate voleva il calciatore e adesso si trova a dover accelerare il passo per non farsi passare dal Barcellona. Il “gioco di Jugeli”, almeno per ora sembra funzionare al meglio. Da un lato il Napoli che dovrà alzare la sua offerta, dall’altra PSG e Barcellona che per rimanere in testa a questa corsa si sfideranno a suon di milioni e bonus a calciatore e soprattutto agente.