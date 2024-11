Funerali Arcangelo Correra, l’ultimo saluto: la bara bianca portata sul luogo della morte

Giornata di dolore, commozione e riflessione quella vissuta oggi a Napoli. Si sono infatti tenuti i funerali di Arcangelo Correra, il ragazzo morto lo scorso 9 novembre all’alba in via dei Tribunali dopo essere stato colpito dal fuoco di un’arma maneggiata dal cugino Renato Caiafa, reo confesso.

Centinaia le persone che si sono aggiunte al corteo che ha accompagnato la bara bianca in via dei Tribunali, raggiungendo anche il luogo in cui il 18enne è stato ferito fatalmente.

Funerali Arcangelo Correra, don Mimmo Battaglia: “Non abbiate paura di avere paura”

Il feretro di Arcangelo è stato trasportato a spalla tra il surreale silenzio: ad aspettarlo all’ingresso della chiesa palloncini bianchi e corone di fiori. Alcuni amici hanno indossato delle maglie bianche riportanti la scritta “ti ricorderemo con quel sorriso stampato in faccia Arcà”.

Attimi di preoccupazione per la madre Antonella, che in preda al totale sconforto è stata supportata per un malore sia sulle gradinate della chiesa Santa Caterina a Formiello, che all’interno della stessa.

L’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha preso parte alla celebrazione del rito funebre, pronunciandosi così durante l’omelia: “Non possiamo essere ipocriti, non possiamo fingere. Arcangelo non merita la nostra finzione. Non possiamo farlo morire di nuovo. Se non siamo qui per gridare basta a questa violenza, non faremo nulla per Arcangelo. Basta con la morte dei ragazzi, basta con ogni logica di violenza”.

“Non abbiate paura di avere paura, abbiate il coraggio di avere coraggio. Le cose possono cambiare, ma dovete avere il coraggio di mettervi in gioco nel nome della verità, del Vangelo e della vostra coscienza. Vi prego, non date mai in appalto la vostra coscienza a nessuno. Difendete sempre la vostra dignità, la vostra libertà. È questo il vero modo che abbiamo di onorare Arcangelo”.