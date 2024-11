Chiariello ribadisce: “Il VAR a San Siro non ha sbagliato, questi rigori si possono dare”

Umberto Chiariello torna a parlare degli episodi di Inter-Napoli. Il giornalista fu uno dei primi a schierarsi a favore della scelta del VAR, nonostante le tante critiche. Oggi “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto ribadendo la sua posizione e difendendo la sua tesi.

Chiariello ribadisce la sua opinione sul rigore dato in Inter-Napoli

“C’è stata la polemica di Antonio Conte, c’è stata la replica di Beppe Marotta, che parla di rigore sacrosanto, ed ora è sceso in campo De Laurentiis. Il Presidente del Calcio Napoli non ha lasciato il tecnico da solo in questa battaglia sul regolamento VAR, avvalorando le parole di Conte e supportandole. De Laurentiis non sta dicendo che c’è la sudditanza psicologica di arbitri condizionati dai club, ma condizionati dal rapporto di quelli al VAR. Questo è importante da sottolineare.

Io torno a dire che secondo gli attuali regolamenti, il VAR di San Siro non ha sbagliato niente. Non poteva che fare quello che ha fatto, in quanto può verificare solo la presenza di un chiaro ed evidente errore. Di Paolo, infatti, non è in contestazione, mentre Mariani sì. Con le immagini al replay io ho parlato di rigore, perché da un punto di vista televisivo è un rigore, mentre la valutazione del contatto la deve fare il direttore di gara. Mariani ha ammesso che il contatto era leggero e che il rigore non andava fischiato. Ma non è scandaloso dare questo rigore.

Il punto è che non basta determinare che c’è un contatto, va valutata anche l’entità. E questo chi può deciderlo? L’arbitro di campo. Ora vogliamo che si cambi il regolamento, ma quindi anche il VAR deve valutare sull’intensità? A me qualche dubbio resta. Perché come sono rimasto fuorviato io dal replay televisivo, allo stesso modo potrebbe fuorviare il VAR.