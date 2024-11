Peppe Di Napoli: “Ho linfomi per tutto il corpo. Ho sognato la Madonna”

Dopo aver annunciato la malattia e il riuscito intervento, Peppe Di Napoli, il celebre pescivendolo napoletano star dei social nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è tornato sui social per aggiornare i suoi fan sul suo stato di salute, comunicando di aver iniziato un ciclo di chemioterapie.

Peppe Di Napoli: “Ho iniziato le chemioterapie”

Nel mese di settembre Di Napoli aveva scoperto di essere affetto da un particolare tipo di tumore del sangue, il linfoma, che avrebbe reso necessario il ricorso ad una operazione chirurgica. Lui stesso aveva annunciato il buon esito dell’intervento ritornando a intrattenere gli utenti sui social.

“Buonasera a tutti, ora vi spiego tutto quello che mi è successo perché vi ritengo la mia famiglia, ho avuto tanto conforto da voi. Ho fatto TAC, PET e mi sono usciti dei linfomi per tutto il corpo. Li abbiamo portati ad analizzare la prima volta e sono usciti linfomi tipo T rari però non mi sono arreso” – ha raccontato l’ex naufrago pochi giorni fa.

“Subito dopo la risposta siamo andati a Medjugorje io, mia moglie e due ragazze che lavorano con me al ristorante. Ho avuto una cosa bellissima, nella notte ho sognato la Madonna che mi ha chiamato. Lei e 10 medici mi hanno portato sulla croce blu e mi hanno operato. Mi ha detto ‘figlio mio, adesso stai bene’. Ho svegliato mia moglie, le ho raccontato tutto e non abbiamo più dormito”.

“Torno a casa, prendo i vetrini e li porto ad analizzare un’altra volta. Dopo 10 giorni mi arrivano le risposte: linfomi di Hodgkin in forma leggera. Ora incomincio le chemio, è sempre pericoloso però ringraziando il Signore con questi linfomi devo fare un ciclo di 6/8 settimane. Con quelli di tipo T dovevo fare chemio rosse di una certa durata. Più grande del Signore non c’è nessuno. Ricordate che la prevenzione si deve fare. Ora sto bene, a me non mi ferma nessuno”.

Ancora sui social Peppe di Napoli ha annunciato di aver fatto la sua prima chemioterapia: “Oggi è un giorno importante, inizio la mia prima chemioterapia ma qui ho un’attività da portare avanti e hanno bisogno di me a tutti i costi”.