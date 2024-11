Piotr Zielinski, ex centrocampista del Calcio Napoli passato in estate a parametro zero all’Inter, ha rilasciato un’intervista all’emittente polacca Kanal Sportowy direttamente dal ritiro in cui è impegnato con la propria nazionale.

Piotr Zielinski, ombre sul passaggio all’Inter di questa estate: “Sarei stato felice di rinnovare il contratto con il Napoli”

Il giocatore, che scenderà in campo questa sera contro il Portogallo e lunedì contro la Scozia di Billy Gilmour e Scott McTominay, è tornato a parlare del suo passaggio in nerazzurro che ha messo fine ad una lunghissima storia d’amore con la maglia azzurra.

Zielinski ha prima svelato quali fossero le squadre a lui interessate, per poi condividere pubblicamente un retroscena che in pochi conoscevano. “Su di me c’erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid e Juventus. Ho ricevuto richieste specifiche anche da parte del Barcellona. Mi piace l’Italia, quando sono arrivato ​​al Napoli mi sono trovato bene e sarebbe stato difficile per me andare in Inghilterra.

Avrei preso in considerazione la Spagna, ma la priorità era continuare la mia carriera in Italia. Sono all’Inter, ma anche il Napoli è un grande club e sarei stato felice di prolungare il contratto”.