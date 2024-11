Una tragedia si è consumata nel comune vesuviano di Poggiomarino, in provincia di Napoli. Nella notte tra martedì e mercoledì, Maryna Malashschuk, donna 40enne di origini ucraine, è deceduta presso l’ospedale del Mare dove era stata trasferita per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico in seguito ad un incidente con la propria auto verificatosi qualche giorno prima.

Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia municipale intervenuti lo scorso sabato in via Passanti Flocco, periferia del paese appartenente all’area metropolitana partenopea, Maryna sarebbe stata investita dalla sua stessa automobile, parcheggiata in discesa. Alla base della fatalità, un possibile problema al freno a mano che avrebbe provocato l’inattesa manovra della vettura senza conducente.

Soccorsa immediatamente da alcuni passanti, la donna era stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Nola, per poi essere dirottata verso il nosocomio napoletano per essere sottoposta a intervento chirurgico. Lì, purtroppo, è deceduta a causa dei traumi riportati. Maryna Malashschuk lavorava in un bar a Poggiomarino, dove viveva. Sulla sua morte la Procura di Torre Annunziata ha avviato indagini approfondite, disponendo il sequestro della salma e l’autopsia.