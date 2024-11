La Compagnia di Balletto del San Carlo trionfa a Versailles: standing ovation del pubblico parigino

La Compagnia di Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli trionfa all’Opéra Royal di Versailles, riscuotendo un clamoroso successo e l’approvazione del pubblico parigino accorso per ammirare l’esibizione composta da un programma di grande raffinatezza con Afternoon of a Faun di Claude Debussy, En Sol di Maurice Ravel e In the Night di Fryderyk Chopin, tutti nella coreografia ineguagliabile di Jerome Robbins.

Il balletto del San Carlo di Napoli trionfa a Versailles

In una cornice unica e suggestiva come quella del Teatro Reale di Versailles, la Compagnia del San Carlo ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento internazionale per la grande danza, offrendo una performance di altissimo livello tecnico e artistico. Il pubblico francese ha risposto con entusiasmo, tributando lunghi applausi e standing ovation agli artisti napoletani, che hanno portato in scena uno spettacolo di rara eleganza e precisione.

Le esibizioni

Nel capolavoro In the Night, sulle note dei Notturni di Chopin, i solisti hanno dato vita a tre pas de deux di rara bellezza:

Premier Pas de Deux, interpretato magistralmente da Giorgia Pasini e Salvatore Manzo e da Claudia D’Antonio e Danilo Notaro;

Deuxième Pas de Deux: con Martina Affaticato e Stanislao Capissi e Chiara Amazio e Daniele Di Donato;

Troisième Pas de Deux: affidato a Vittoria Bruno e Alessandro Staiano e Annalina Nuzzo e Giuseppe Ciccarelli.

L’emozione è proseguita con Afternoon of a Faun, un altro gioiello coreografico di Robbins, accompagnato dalle musiche di Claude Debussy. Qui, la forza e la delicatezza dei duetti, interpretati da Karina Samoylenko ed Emanuele Torre e Claudia D’Antonio e Stanislao Capissi hanno incantato il pubblico.

Infine, En Sol, sulle note del Concerto in sol maggiore di Maurice Ravel, ha rappresentato l’apice della serata. Il brillante lavoro di gruppo ha messo in risalto il talento dell’intera compagnia, con esibizioni corali e solistiche che hanno sottolineato la forza collettiva della compagnia. Pas de deux: Claudia D’Antonio e Danilo Notaro e Vittoria Bruno e Daniele di Donato.

La Compagnia di Balletto del Teatro di San Carlo consolida la propria reputazione all’estero

La direttrice Clotilde Vayer si è distinta per la sua capacità di valorizzare ogni interprete, creando un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Il suo approccio attento e visionario ha reso possibile un’esecuzione che ha onorato il genio di Robbins, portando in scena un’esperienza indimenticabile per il pubblico di Versailles.

Questa nuova tappa estera consolida ulteriormente la reputazione della Compagnia di Balletto del Teatro di San Carlo come ambasciatrice della cultura italiana nel mondo. Con un repertorio classico e moderno che abbraccia le più alte espressioni della musica e della danza, la compagnia dimostra la sua capacità di innovare nel rispetto della tradizione, suscitando emozioni e apprezzamenti su scala internazionale.