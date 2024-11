Una tragedia immane avvenuta questa mattina a Roma ha sconvolto in maniera trasversale l’intero paese. Amar Kudin, 32enne poliziotto è deceduto in seguito ad un gravissimo incidente avvenuto tra due volanti delle forze dell’ordine in via dei Monfortani, zona Monte Mario.

Roma, scontro tra due volanti della polizia: Amar Kudin muore a soli 32 anni

Lo scontro si è verificato tra due pattuglie che andavano in direzioni diverse: una aveva ricevuta segnalazione per una rissa e si stava recando sul luogo, l’altra stava portando in questura una persona posta in fermo.

Nell’impatto una delle due volanti coinvolte si è ribaltata, provocando la morte sul colpo dell’agente di 32 anni Amar Kudin. I due colleghi alla guida delle vetture sono rimasti feriti gravemente: una donna è stata trasportata al San Camillo ed un uomo all’ospedale Santo Spirito. C’è anche un terzo ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i Carabinieri.

Lo scontro fatale è avvenuto all’alba, intorno alle 5 in via dei Monfortani, a Monte Mario.

Aman Kudin era un poliziotto del distretto Primavalle. Inoltre, giocava a rugby per le Fiamme Oro, ed era stato acquistato da pochi mesi dal Rugby Civitavecchia. Aman era nato in Croazia, per poi trasferirsi con la famiglia a Treviso quando era ancora un bambino.