Panettone e pandoro più buoni del mondo si mangiano in Campania: 2 i migliori pasticcieri

Il panettone e il pandoro migliori del mondo si mangiano in Campania ed a decretarlo è la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) che ha consegnato al pasticciere casertano Pietro Sparago il premio The Best Panettone of the World 2024 per la variante tradizionale e al pastry chef dell’avellinese Raffaele Romano il medesimo premio per la categoria Pandoro.

Panettone e pandoro più buoni del mondo si mangiano in Campania

Pietro Sparago di Centurano, in provincia di Caserta, a capo della pasticceria e caffetteria Re di Dolci, situata in via Cilea, si è aggiudicato la medaglia d’oro nella categoria Panettone Classico, battendo di gran lunga la concorrenza. A seguirlo, conquistando rispettivamente l’argento e il bronzo, Salvatore Pignataro (Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza) e Andrew Travagin (Revine in provincia di Treviso).

Sparago è salito sul podio anche per il Miglior Panettone salato classificandosi al secondo posto, preceduto da Beatrice Volta (Pistoia) e seguito da Francesco De Pasquale (in provincia di Messina). Trionfo campano anche per la categoria Pandoro che ha visto primeggiare Raffaele Romano, di Solofra (provincia di Avellino), sui colleghi Koji Mizukami e Roberto Moreschi (secondo e terzo posto).

“Re di Dolci conquista il mondo del panettone! Siamo orgogliosi di annunciare un doppio trionfo per Re di Dolci al prestigioso concorso The Best Panettone of the World organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Primo posto nella categoria Miglior Panettone Classico del Mondo e secondo posto nella categoria Miglior Panettone Salato del mondo” – è l’annuncio diffuso sui social del locale di Sparago.

“Grazie al nostro impegno nella tradizione, alla qualità delle materie prime e alla passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, abbiamo portato a casa questi incredibili riconoscimenti. Un grazie di cuore a tutti voi che ci sostenete ogni giorno e ci spronate a raggiungere nuovi traguardi. Questo successo è dedicato a voi”.

Anche Raffaele Romano, attraverso i suoi canali social, ha voluto ringraziare la clientela: “Ci state inondando di affetto. Per noi è stato un grande onore tornare sul podio del Campionato della Federazione, un traguardo che ci motiva ancora di più ad alzare l’asticella della qualità. Grazie sempre a tutta la squadra del Gran Caffè Romano per l’amore e la dedizione con cui ci affianca quotidianamente, alle nostre famiglie e a tutti voi che ci seguite con affetto smisurato”.

Ancora un riconoscimento gastronomico per la nostra Regine che già ha trionfato a Mastro Panettone 2024, un’altra grande competizione dedicata al dolce natalizio per eccellenza.