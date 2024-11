Il parco gonfiabili più grande del mondo apre nel Napoletano: qui saltano anche i grandi

Il 5 dicembre 2024 aprirà nel Napoletano Funbox, il parco gonfiabili più grande del mondo che sarà allestito all’interno del centro commerciale Vulcano Buono di Nola.

Funbox, a Nola apre il parco gonfiabili più grande del mondo

Funbox è il nome della catena di parchi divertimenti sparsi nel mondo caratterizzati dalla presenza di enormi gonfiabili dove non solo i bambini ma anche gli adulti possono trascorrere giornate all’insegna della meraviglia e del divertimento. Diverse le aree di salto presenti all’interno del regno dei gonfiabili, tutte rigorosamente coloratissime.

Il parco napoletano sarà inaugurato nella giornata del 5 dicembre e per l’occasione è stato lanciato un concorso, sui canali social di Funbox Italy, per mettere in palio ingressi omaggio e dare la possibilità ai vincitori di vivere un’esperienza unica nel suo genere con i propri amici o familiari.

“Il parco gonfiabile più grande del mondo arriva a Napoli e lo festeggiamo alla grande. Vuoi vincere uno dei 10 pacchetti da 4 biglietti che sorteggiamo per l’inaugurazione del 5 dicembre? Partecipare è facilissimo: segui Funbox Italia, metti mi piace al post, tagga nei commenti i tuoi 3 migliori compagni di divertimento, condividilo per avere più possibilità di vincere. Hai tempo fino a lunedì 25 per partecipare. I vincitori verranno annunciati in privato il lunedì stesso” – si legge sulla nota diffusa sui canali social ufficiali del parco.

Intanto, sulla piattaforma VivaTicket, sono già in vendita i biglietti che, per la settimana inaugurale, potranno essere acquistati al prezzo speciale di 10 euro. Per gli altri giorni il costo è di 12 euro a persona. I bambini fino ai 2 anni di età entrano gratis e non necessitano di alcun biglietto. I minori fino ai 12 anni di età possono entrare solo se accompagnati da un adulto munito di biglietto. Per la tutela della salute e della sicurezza, l’ingresso è interdetto alle donne in stato di gravidanza.Tutti i visitatori del parco dovranno obbligatoriamente indossare i calzini. L’esperienza Funbox a Nola terminerà il 12 gennaio 2025.