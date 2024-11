Tragico schianto tra scooter e bus, Christian non ce l’ha fatta: è morto a soli 33 anni

A seguito di un grave incidente avvenuto tra i comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli, in provincia di Roma, ha perso la vita Christian Alberto Salierno, un ragazzo originario di Benevento morto a soli 33 anni.

Stando a quanto si apprende, il 33enne avrebbe perso la vita lo scorso mercoledì a seguito di uno schianto avvenuto in via di Campolimpido tra lo scooter e un minibus. Salierno, di origini campane, viveva da anni a Tivoli dove era molto conosciuto come allenatore di rugby. Di recente aveva svolto anche il compito di allenatore alla Scuola Sportiva Elis di Casal Bruciato.

“E’ con immenso dolore che condividiamo la tragica scomparsa del nostro giovane ma già esperto istruttore Christian Salierno. Christian, allenatore di rugby dello Sporting Program, un progetto dedicato agli studenti master dell’ELIS, ha perso la vita in un terribile incidente stradale” – si legge nella nota diffusa dalla Scuola Sportiva ELIS.

“La sua passione, la sua energia e la dedizione con cui trasmetteva i valori dello sport e del lavoro di squadra sono stati per noi e per i suoi allievi un esempio indelebile. La notizia ha colpito duramente l’intera Scuola Sportiva ELIS. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici di Christian, unendoci nel ricordo di una persona che ha lasciato un’impronta profonda nelle vite di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo“.

Anche la FIR Lazio ha condiviso la triste notizia annunciando: “Con profonda tristezza e incredulità apprendiamo la notizia della scomparsa di Christian Alberto Salierno, rugbista beneventano che da tecnico ha allenato e promosso il rugby in tutta la regione tra Ceccano, Roma e Tivoli, dove è stato accolto con affetto e ha costruito il suo percorso tecnico e umano. Presidente, Consiglieri, segreteria e staff tecnico si uniscono al dolore di familiari e amici in questo momento di profonda tristezza“.

Soltanto pochi giorni fa un altro ragazzo di 34 anni si è spento per un tragico incidente. Si chiamava Fabio Zazzarino, abitava ad Alife e quella tragica notte si sarebbe schiantato improvvisamente contro un muro in località Sepicciano, a Piedimonte Matese, perdendo la vita sul colpo.