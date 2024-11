Torna Vincenzo Malinconico in TV: la serie di successo con Massimiliano Gallo

Dall’1 dicembre 2024 torna in prima serata su Rai 1 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2, la seguitissima serie ambientata a Salerno, con protagonista l’attore napoletano Massimiliano Gallo, tratta dai romanzi dello scrittore partenopeo Diego De Silva.

Vincenzo Malinconico 2 torna su Rai 1: la serie con Gallo

Vincenzo Malinconico, ancora una volta interpretato da Massimiliano Gallo, nella nuova stagione, oltre ai problemi professionali – che lo portano ad assumere incarichi legali al di sopra delle sue possibilità già destinati all’insuccesso – dovrà fare i conti con un’altra complessa indagine, avvolta dal mistero.

Dopo una batosta sentimentale, l’avvocato decide di farla finita con le donne ma solo fino a quando si presenta da lui una giovane prostituta, vittima d’estorsione. Sarà proprio la ragazza ad essere ritrovata priva di vita dando il via al caso filo conduttore delle quattro puntate. Si apre poi alla risoluzione di un altro enigma, in collaborazione con lo studio di Benny La Calamita, riferito ad una giornalista vittima di stalking telefonico.

La nuova serie andrà in onda su Rai 1 a partire dal primo dicembre con 4 nuove puntate. Salerno torna ad essere la location prescelta per la fiction mentre gran parte della produzione e del cast restano napoletani. Il protagonista Massimiliano Gallo sarà affiancato da attori come Lina Sastri, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo, Carlo Massarini, Giovanni Ludeno, Francesco Cavallo.

“Si vedrà un Malinconico più maturo, che rischia persino di innamorarsi. Io ho l’orgoglio di interpretarlo: lo sento mio. Mi piace abitarlo, vestirlo, viverlo. E’ un uomo sincero, pieno di difetti e per questo vicino alle persone” – ha anticipato Massimiliano Gallo, come rende noto Il Mattino. La serie, per la regia di Luca Miniero, è prodotta da Rai Fiction e Viola Film con il supporto della Film Commission Campania.