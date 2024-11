Dopo il Black Friday arriva il Cyber Monday che, come ogni anno, cade il lunedì successivo alla celebre giornata di sconti: quest’anno la data da cerchiare per il cosiddetto “Lunedì Cibernetico” è quella del 2 dicembre 2024.

Dopo il Black Friday c’è il Cyber Monday: cos’è e data

Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre anche in Italia si celebrano le due grandi giornate di sconti che consentono di concludere veri e propri affari, anche in vista delle festività natalizie. In primo luogo c’è il Black Friday, la ricorrenza dedicata alle promozioni che, sulla scia della tradizione americana, quest’anno si terrà venerdì 29 novembre.

Se il Black Friday coincide ogni anno con il giorno successivo a quello del Ringraziamento (che negli Stati Uniti si celebra il quarto giovedì di novembre), il Cyber Monday viene festeggiato sempre il primo lunedì successivo alla celebrazione. Per il 2024, dunque, l’appuntamento del lunedì degli sconti è previsto per il 2 dicembre.

Ma cos’è il Cyber Monday e cosa lo differenzia il Black Friday? Innanzitutto entrambe le giornate sono dedicate a sconti e promozioni esclusive, di solito della durata di 24 ore ma anche più. La campagna promozionale, infatti, può sia iniziare prima della data prevista che terminare poco dopo.

Ciò che distingue il Cyber Monday dal Black Friday è la tipologia di prodotti interessati dalla scontistica: come indica la parola “cyber”, il lunedì che segue il Black Friday è dedicato al lancio di super sconti che riguardano essenzialmente prodotti elettronici e tecnologici. Dunque è proprio in quella data che conviene acquistare computer, smartphone, tablet ma anche elettrodomestici, televisori, radio e tanto altro. Ormai quasi tutti i più grandi brand di elettronica, sia nei negozi fisici che nelle piattaforme online, aderiscono alle giornate di sconto americane dando la possibilità alla clientela di poter acquistare svariati prodotti a prezzi ridotti anche del 50% e del 70%.