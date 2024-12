ALLERTA METEO in tutta la Campania, venti fortissimi e rischio mareggiate: da quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato valido dalle ore 6 di domani mattina, giovedì 5 dicembre, e per le 24 ore successive, dunque fino alle ore 6 di dopodomani, venerdì 6 dicembre.

Allerta meteo in Campania dal 5 al 6 dicembre

Stando all’avviso diramato dalla Protezione Civile, il quadro meteo evidenzia, sull’intero territorio regionale, venti forti settentrionali, con locali rinforzi e locali raffiche. Il mare, lungo le coste esposte, si presenterà agitato, non escludendo il rischio di possibili mareggiate.

“Si raccomanda alle autorità competenti di monitorare il verde pubblico, di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del moto ondoso e di attuare tutte le misure previste dalle rispettive pianificazioni comunali di protezione civile, in ordine alla fenomenologia prevista” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile.

L’avviso di allerta meteo non evidenzia rischio idrogeologico o idraulico connesso a piogge e temporali, pertanto il quadro relativo a tale criticità è verde. L’instabilità climatica dovrebbe tradursi in violente raffiche di vento che, tuttavia, non si accompagnerebbero a particolari temporali.

Del resto già le previsioni meteo anticipavano l’arrivo di una nuova ondata di freddo intenso pronta a colpire tutto il Centro-Sud, scatenando nel corso della settimana diversi temporali anche a Napoli e in Campania. La svolta è attesa proprio nel giorno dell’Immacolata quando un vortice, in discesa direttamente dal circolo polare artico, farà il suo ingresso nel nostro paese rendendosi responsabile di un ulteriore peggioramento del tempo in tutta Italia.

Avrà, così, inizio una nuova ondata di freddo intenso che darà il via a neve, vento forte e temperature particolarmente rigide. Anche con l’inizio della settimana prossima il vortice gelido dovrebbe continuare a portare freddo e condizioni tipicamente invernali. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.