UFFICIALE/ Si ferma Buongiorno: infortunio serio in seguito a una caduta, la diagnosi

Grave imprevisto per il Calcio Napoli: il difensore Alessandro Buongiorno si è infatti oggi infortunato in allenamento. Come riportato dal bollettino ufficiale del club, il calciatore si è procurato, in seguito ad una caduta, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.

Ancora da valutare i tempi di recupero: la certezza è che Buongiorno tornerà a vestire la maglia dei partenopei nel 2025.

Antonio Conte ha di fronte a sé una scelta complicata: affidarsi ad uno tra Rafa Marin e Juan Jesus, oppure modificare l’assetto tattico e magari tornare alla difesa a tre affiancando Di Lorenzo ed Olivera a Rrahmani

Questo il comunicato ufficiale della SSC Napoli:

“Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”.

Gli azzurri, dopo la vittoria di Udine, torneranno in campo sabato prossimo a Marassi contro il Genoa, prima di salutare il 2024 davanti ai propri tifosi allo stadio Diego Armando Maradona contro il Venezia il 29 dicembre.