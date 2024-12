Tragico schianto nel Napoletano, chi era Giosi: il ragazzo di 24 anni morto sul colpo

Si chiamava Giosi Apa la vittima del tragico incidente avvenuto questa notte a Cardito: originario di Barra, quartiere della periferia est di Napoli, è morto a soli 24 anni.

Incidente a Cardito, la vittima è Giosi Apa: morto a 24 anni

Stando alla ricostruzione del dramma, il ragazzo era a bordo della sua auto lungo la strada statale 162, nel territorio di Cardito, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura schiantandosi rovinosamente contro il guardrail.

L’impatto non avrebbe lasciato scampo al giovane che sarebbe deceduto sul colpo, rendendo inutili i tentativi di soccorso. Il giovane era molto conosciuto a Barra per le sue abilità di musicista che lo portavano ad esibirsi anche durante le feste di quartiere. Sui social in molti hanno voluto ricordarlo proprio mentre suonava la batteria, dedicandogli commoventi messaggi.

“Stamattina ho ricevuto questa brutta notizia, mi hai spezzato il cuore. Ho perso un fratellino più piccolo. Quei discorsi fuori alla mia caffetteria mi facevano morire dalle risate, sei sempre stato un ragazzo umile, pieno di vita e di principi. Fai buon viaggio fratellino e che il Signore ti accolga nelle sue braccia” – ha scritto un amico.

“Suonava con una forza che nessuno poteva fermare. La tua energia, il tuo suono, vivranno per sempre in chi ti ha ascoltato. Non sei mai stato solo rumore, eri pura vita. Buon viaggio” – si legge in un’altra dedica rivolta alla vittima.

“Le parole sembrano così inadeguate di fronte alla profonda tristezza che avvolge tutti noi. La Manco’s Band si unisce con profondo dolore alla famiglia Apa per la perdita del caro Giosi. Vogliamo che sappiate quanto siamo vicini a voi in questo momento di immenso dolore. Che il ricordo dei momenti felici passati insieme possa portare un po’ di conforto nei giorni bui. Siamo qui, pronti ad abbracciarvi virtualmente e a condividere il peso del vostro dolore” – è il messaggio della Manco’s Band.