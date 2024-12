VIDEO. Torre del Greco, le luminarie “volanti” in Litoranea: si sono già staccate

Luminarie di Natale in Litoranea a Torre del Greco

A pochi giorni dall’installazione, le luminarie di Natale sulla Litoranea di Torre del Greco sembrerebbero non aver retto al forte vento che, proprio per la sua vicinanza al mare, caratterizza d’inverno la zona: nonostante l’arrivo imminente delle festività, diverse strutture si sono già staccate rappresentando anche un pericolo per i passanti.

Una situazione perfettamente immortalata nei video inviati alla nostra redazione dal consigliere comunale di opposizione Michele Langella, nonché riferimento politico del quartiere, che ha ipotizzato errori di installazione alla base del problema.

Probabilmente le luminarie non sono state installate in maniera corretta o non prestando attenzione al fatto che, trattandosi di una zona molto ventilata, si sarebbe reso necessario un rinforzo maggiore per mantenerle attaccate alle strutture. Lo scenario che ci si ritrova davanti adesso, dunque, passando in Litoranea, è quello di un ammasso di luci che penzolano e che, staccandosi del tutto, potrebbero causare anche non pochi disagi alla cittadinanza.

Come evidenziato dal consigliere, le luminarie, installate il 19 dicembre, non avrebbero resistito nemmeno un giorno diversamente da quanto successo negli anni passati quando, a montaggio completato già nei primi giorni del mese, i luminosi addobbi natalizi hanno resistito al vento e alle intemperie.