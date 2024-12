Turisti a Napoli

Dopo i temporali intensi di questa notte, che hanno colpito Napoli e la Campania, il tempo non sembrerà migliorare nemmeno nei giorni del 24 e 25 dicembre, regalando una Vigilia e un Natale abbastanza turbolenti: stando alle previsioni meteo, il ritorno del sole è previsto a Santo Stefano grazie ad una più invadente presenza dell’alta pressione che riscalderà tutta l’Italia.

Meteo Napoli: che tempo farà tra Vigilia, Natale e Santo Stefano

Secondo le stime de Il Meteo, proprio in corrispondenza dei giorni festivi prenderà il via una nuova fase turbolenta caratterizzata da freddo, pioggia e neve. Le correnti di origine artica, infatti, stanno continuando ad alimentare una circolazione ciclonica responsabile dell’instabilità e dell’aria gelida che continuerà a colpire le regioni meridionali.

Dopo un lunedì 23 dicembre che trascorrerà all’insegna del maltempo, anche la Vigilia di Natale si rivelerà piuttosto insidiosa per alcune regioni. A Napoli, nello specifico, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso e, più in generale, su tutto il basso versante tirrenico è prevista qualche pioggia. Nelle zone interne della Campania e in diverse aree del Sud la neve scenderà di quota fino ad imbiancare le zone di alta collina.

Per notare i primi segnali di miglioramento bisognerà attendere il pomeriggio del 25 dicembre: nel giorno di Natale il tempo resterà ancora un po’ instabile, prevalentemente nuvoloso, ma molto più mite e a tratti soleggiato. Il quadro meteorologico risulterà del tutto favorevole a partire da giovedì 26 dicembre, giornata di Santo Stefano, quando il sole la farà da padrone in tutta Italia.

Il tempo dovrebbe poi rimanere stabile anche nelle giornate successive. A Napoli si prevedono giornate pienamente soleggiate sia venerdì che domenica, con una lieve nuvolosità che si presenterà soltanto sabato 28 dicembre. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la previsione.