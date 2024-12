A Nola per passare il Natale con i parenti poi il buio: chi era il bimbo di 10 anni morto

Bambino morto a Nola – Immagine di repertorio

Aveva 10 anni il bambino morto nella giornata di ieri a Nola, investito da un’auto in prossimità del passaggio a livello. Di origini polacche, si trovava in Campania con la sua famiglia per far visita ad alcuni parenti.

Bambino morto a Nola: era in vacanza per le feste

Una vera e propria tragedia che si è verificata nella giornata di Santo Stefano e che ha colpito ancora una volta una famiglia di turisti, giunti in città per un soggiorno di piacere. Il piccolo abitava in Finlandia con la sua famiglia ma si era recato nel Napoletano in occasione delle feste per trascorrere del tempo con alcuni parenti.

Lo schianto fatale si sarebbe verificato al passaggio a livello quando un’auto, guidata da una donna, avrebbe travolto in pieno la piccola vittima. Stando a quanto emerso, la vettura avrebbe accelerato per riuscire a passare attraverso i binari prima che le sbarre si chiudessero. Pare che il semaforo, però, fosse già rosso ma saranno le ulteriori indagini a chiarire l’esatta dinamica della vicenda.

Il bambino si trovava con la mamma, il papà e la sorella maggiore. Da solo si sarebbe diretto correndo verso i binari venendo travolto in pieno. La donna a bordo dell’auto avrebbe soccorso immediatamente la vittima ma, nonostante la corsa in ospedale, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.