Investito nel Napoletano, morto a 10 anni davanti ai genitori: finito con la testa sotto la ruota

Tragedia a Nola, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di ieri quando un bambino di soli 10 anni è stato investito e ucciso da un’auto. Lo schianto è avvenuto al passaggio a livello di via Roma, a darne notizia è stato il presidente dell’EAV, Umberto de Gregorio.

Stando a quanto emerso l’auto, con alla guida una donna, avrebbe accelerato per riuscire a passare attraverso i binari prima che le sbarre del passaggio a livello si abbassassero. Pare che il semaforo fosse già rosso ma saranno le ulteriori indagini a chiarire la dinamica della vicenda.

Il bambino si trovava con la mamma, il papà e la sorella maggiore, polacchi residenti all’estero che si trovavano nel Napoletano per trascorrere le feste a casa dei parenti. Si sarebbe diretto correndo verso i binari venendo travolto in pieno dalla vettura. La conducente dell’auto avrebbe prestato soccorso al bimbo caricandolo in auto per trasportarlo in ospedale ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

“Muore un ragazzino investito da un’auto sul passaggio a livello (pl) di Nola. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto è passata accelerando appena le barriere hanno iniziato ad abbassarsi. Poi superato il pl l’auto ha investito un bambino, sull’altro lato della strada. Il bambino di circa 10 anni è finito con la testa sotto la ruota. Alla guida dell’auto c ‘era una donna che ha caricato il bambino sulla propria auto nel tentativo disperato di salvarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare” – queste le parole di de Gregorio.

“Le immagini delle telecamere sono all’esame delle autorità. Una tragedia, non ci sono parole. Sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui pl. RFI punta all’eliminazione totale dei pl sulla propria rete. Anche EAV nel suo piccolo elimina tutti i pl appena possibile. Non è una scelta ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria”.