Scioperi, sarà un venerdì 10 gennaio nero: dai trasporti alle scuole agli avvocati

La Stazione di Napoli Centrale

Venerdì 10 gennaio 2025 sarà la prima giornata di sciopero dei trasporti pubblici in tutta Italia, con modalità che potranno variare a seconda delle regioni e delle città. La prima giornata nera soprattutto per i pendolari.

Sciopero dei trasporti venerdì 10 gennaio 2025

Dalle 21 di giovedì 9 gennaio cominceranno a incrociare le braccia i lavoratori del Cub trasporti di Rfi (Rete ferroviaria italiana) addetti della manutenzione ferroviaria. Con essi i colleghi ferrovieri dei Cobas Lavoro Privato e del Coordinamento Ferrovieri e dell’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi. Disagi ci saranno dunque sulla rete nazionale e sulle reti regionali gestite da Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda il trasporto locale, come detto, saranno le singole sigle a comunicare l’entità delle proprie decisioni. A Napoli ed in Campania, al momento, solo EAV ha comunicato che “per il giorno 10 Gennaio 2025 la O.S. CONF.A.I.L. ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle ore 19:32 alle ore 23:32, avente la seguente motivazione: “Problematiche relative al Trasporto Pubblico Locale”. Durante l’ultima proclamazione di sciopero della citata O.S., la percentuale di adesione è stata del 15,5 % (sciopero di 4 ore del giorno 23 ottobre 2024)”.

Trasporto aereo, scuola e avvocati

Gli scioperi non afferiranno, questa settimana, solo il trasporto su rotaia. Le mobilitazioni annunciate sono diverse e spostarsi, in tutta Italia, sarà in qualche caso molto complicato. Previsto infatti lo sciopero nel settore del trasporto aereo, con il coinvolgimento degli scali di Milano, Venezia e Pisa, così come nelle scuole. Mobilitazione anche degli avvocati delle Camere penali a Salerno e Nocera Inferiore, che si asterranno dalle udienze per un’intera settimana.