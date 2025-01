Un uomo di 39 anni è stato investito ieri sera intorno alle ore 20 da un’auto pirata ad Afragola, nell’area metropolitana di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, sezione radiomobile, giunti prontamente in via San Marco dopo la segnalazione ricevuta.

Afragola, auto pirata investe pedone e scappa: 39enne in gravi condizioni

Secondo le prime ricostruzioni del caso, il veicolo avrebbe investito il giovane napoletano per poi scappare senza prestare soccorso.

La vittima è stata trasferita in codice rosso dai sanitari del 118 in ambulanza all’ospedale del Mare. I militari stanno svolgendo tutte le indagini del caso per risalire a chi era alla guida della vettura.