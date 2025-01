Napoli in lacrime per Martina: morta a 15 anni per una malattia improvvisa

Lutto a Napoli per la scomparsa della giovane Martina: una ragazza di soli 15 anni, residente nei Quartieri Spagnoli, morta nella mattinata di ieri a causa di una malattia improvvisa.

Lutto a Napoli per Martina: ragazza morta a 15 anni

Il triste annuncio è stato lanciato sui social, attraverso la pagina Quartieri Spagnoli 1536: “Ciao Martina, condoglianze alla famiglia. Purtroppo Martina non ce l’ha fatta, in tarda mattinata ci ha lasciato a causa di un’improvvisa malattia. La giovanissima aveva soli 15 anni, aveva ancora tutta la vita davanti. Porgiamo sentite condoglianze alla famiglia”.

Non è stata resa nota la malattia che avrebbe causato il decesso della giovane. I funerali si svolgeranno nella giornata di domani, 16 gennaio, con il corteo in partenza dall’abitazione dell’estinta. Alle ore 13 inizierà la cerimonia religiosa presso la Chiesa di San Matteo.

Tanti gli amici e conoscenti della giovane che attraverso i propri profili social hanno espresso vicinanza e affetto alla famiglia, colpita da questa inspiegabile tragedia che ha scosso l’intera città di Napoli. Per Martina, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

“La Montecalvario Calcio e un intero quartiere, si stringono al dolore della famiglia Boccia per la tragica e prematura perdita di Martina, giovanissima figlia dei Quartieri Spagnoli. La notizia lascia tutti sgomenti e non ci saranno mai parole per lenire il dolore della famiglia. Riposa in pace Martina” – si legge sulla pagina della Montecalvario Calcio.