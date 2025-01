Patrizio morto a 19 anni sul lavoro, la mamma: “Urlavo per dirgli che la mamma era lì con lui”

Aveva solo 19 anni Patrizio Spasiano, il ragazzo che ha perso la vita pochi giorni fa, all’interno di un’azienda di Gricignano d’Aversa, dove lavorava come tirocinante: un decesso inspiegabile per i genitori della vittima che, straziati dal dolore, invocano giustizia a gran voce.

Patrizio Spasiano morto Gricignano: parlano i genitori

Sarebbe stata una fuga di ammoniaca a causare la morte del giovane lavoratore, residente a Napoli, che si trovava all’interno di quella fabbrica, come tirocinante di una ditta esterna, per effettuare alcuni lavori. Pare si trovasse vicino ad un serbatoio quando si sarebbe verificata la perdita di ammoniaca. I tre colleghi che erano con lui sarebbero riusciti a scappare mentre Patrizio sarebbe rimasto intrappolato e ritrovato privo di vita su un’impalcatura.

Una dinamica che accentua ancor di più il dolore di una famiglia che si trova a fare i conti con la più dolorosa delle perdite, quella di un figlio di soli 19 anni, rimasto vittima di una inaccettabile tragedia. Stando al loro racconto, Patrizio sarebbe stato chiamato a svolgere un tirocinio dopo aver concluso un corso per diventare saldatore ma non sanno cosa stava facendo in quel momento, se stava operando con tutte le misure di sicurezza del caso e nemmeno in che modo è deceduto. A dare voce ai genitori della vittima è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli che si è recato, in compagnia della mamma di Santo Romano, presso l’abitazione familiare.

“Mio figlio è morto da solo, è rimasto per 4 ore e mezzo lì dentro senza che nessuno gli desse una mano o anche soltanto una parola di conforto. Noi siamo stati fuori a chiamarlo per 4 ore e mezza. Nessuno ci ha saputo dire dove, come e perché mio figlio era là dentro. Solo. Io da fuori urlavo il suo nome, per dirgli che la sua mamma era lì che lo aspettava. Non me lo hanno fatto vedere. Un ragazzino di soli 19 anni e tirocinante non doveva trovarsi in quel posto” – queste le parole della mamma in lacrime.