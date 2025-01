I migliori videogiochi, giochi online e giochi da tavolo ambientati a Napoli

La città di Napoli è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica per i motivi più disparati, specialmente per ciò che concerne il suo enorme patrimonio storico e culturale. Anche il mondo dei videogiochi (dopo cinema e serie tv) si è accorto dell’importanza della città, tanto da vedere – nel corso degli anni – svariati videogiochi e giochi online ambientati – in parte o totalmente – proprio nel capoluogo partenopeo. Ecco alcuni esempi.

Napuland: un intero videogioco dedicato alla città

Uno dei progetti più recenti è “Napuland”, un videogioco sviluppato da Giuseppe Tattoli, noto come Giustat. Il gioco, uscito nell’ottobre 2024, è ambientato nelle strade di Napoli e ha come protagonista Napuel, un supereroe generato dal Vesuvio in risposta alle preghiere dei cittadini stanchi della camorra e dell’inciviltà. Napuel si muove attraverso una Napoli virtuale, incontrando personaggi iconici come Diego Armando Maradona ed Eduardo De Filippo, affrontando missioni che mirano a sensibilizzare i giocatori sul rispetto per la città e la lotta contro i comportamenti negativi. Il gioco non è solo un’avventura ma un efficace mezzo per promuovere l’inclusione, la diversità e la consapevolezza della bellezza di Napoli.

Father and Son: un eccezionale viaggio nel tempo

“Father and Son” è un altro titolo significativo, prodotto dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e sviluppato dall’associazione TuoMuseo. Rilasciato nel 2017, il gioco segue la storia di Michael, un giovane che, dopo la morte del padre archeologo, si reca a Napoli per scoprire le sue radici. Attraverso una narrazione che intreccia presente e passato, i giocatori esplorano la città e il museo, vivendo epoche storiche come l’antica Roma, l’Egitto e l’età borbonica. Il gioco ha avuto un impatto significativo, con oltre due milioni di download a livello globale, e ha contribuito ad aumentare l’affluenza al museo, dimostrando come i videogiochi possano essere strumenti efficaci per la promozione culturale e turistica.

Parthenope: misteri partenopei

“Parthenope” è un RPG investigativo sviluppato da Katabasi Studio, fondato da Fortuna Imperatore (alias Axel Fox) e Francesca Balestri. Il gioco immerge i giocatori in una Napoli enigmatica e atemporale, dove la storia si mescola con la leggenda. Nei panni di un’antropologa cinica, affiancata da una nativa astuta, i giocatori esplorano il ventre della città, svelando misteri e affrontando sfide che riflettono le contraddizioni e la ricchezza della cultura napoletana. Ispirato a titoli come “Disco Elysium” e “Pentiment”, “Parthenope” promette un’esperienza profonda e immersiva, esplorando temi complessi attraverso una narrazione coinvolgente.

Hitman e la missione a Sapienza

Nel reboot di “Hitman” del 2016, una delle missioni più memorabili si svolge a Sapienza, una città immaginaria che trae ispirazione dalla costiera amalfitana e da Napoli. In questa missione, l’Agente 47 deve eliminare uno scienziato italiano in un ambiente che cattura l’essenza delle città costiere campane, con dettagli architettonici e paesaggi che richiamano la bellezza della regione.

RisiKo! Napoli: strategia partenopea

“RisiKo! Napoli” è un’edizione speciale del celebre gioco da tavolo strategico, ambientata nella città di Napoli. Il gioco include carte Territori e Obiettivi ispirati alla storica rivalità tra i quartieri napoletani, con una mappa che rappresenta la città e il suo golfo. Questa versione offre un’esperienza unica per gli appassionati di strategia, permettendo di conquistare e difendere i quartieri di Napoli in un contesto ludico.

Napoli simulator e altri titoli

La scena indie ha prodotto diversi giochi ambientati a Napoli o ispirati alla città. Titoli come “Napoli Simulator” offrono esperienze che, sebbene più semplici, cercano di catturare aspetti della vita e della cultura napoletana, permettendo ai giocatori di esplorare virtualmente la città e interagire con elementi caratteristici della sua quotidianità. Inoltre, in molti giochi da casino online sono presenti tantissimi riferimenti a Napoli e alle sue eccellenze culinarie, gastronomiche o paesaggistiche.