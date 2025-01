Drammatico incidente in scooter mentre rientra a casa, dottoressa del 118 in condizioni gravi

Un incidente di grave entità si è verificato nella serata di ieri a Caivano, dove una dottoressa del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord è rimasta coinvolta in un impatto violentissimo mentre rientrava a casa sul suo scooter. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma secondo alcuni testimoni l’impatto è stato estremamente violento.

Caivano, violento incidente in scooter mentre rientra a casa: dottoressa del 118 trasportata d’urgenza, è grave

Immediatamente soccorsa dai colleghi intervenuti sul posto, la dottoressa è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, dove attualmente è ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono considerate gravi e la prognosi rimane riservata.

L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, nota per il supporto ai medici e agli operatori sanitari, ha espresso grande apprensione per la situazione, condividendo un messaggio di solidarietà e speranza: “Stiamo vivendo ore di apprensione per quanto accaduto. Preghiamo per lei!”