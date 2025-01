Sanremo, tanta Napoli nella Serata Cover: Sal Da Vinci e doppio omaggio a Pino Daniele

Dall’11 al 15 febbraio 2025 al Teatro Ariston prenderà il via la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo: i cantanti in gara sono già stati annunciati e proprio poche ore fa il nuovo direttore artistico, Carlo Conti, ha svelato i duetti della serata delle cover, rendendo noti gli ospiti che accompagneranno i big sul palco e i rispettivi brani.

Sanremo 2025: duetti, ospiti e brani

Se a rappresentare la Campania nel corso della kermesse saranno ben tre artisti – Massimo Ranieri, Rocco Hunt e The Kolors – la quarta serata del Festival darà ampio spazio alla città di Napoli, in particolare con un doppio omaggio a Pino Daniele, proprio nell’anno in cui si celebra il decimo anniversario dalla sua scomparsa.

Proprio Massimo Ranieri si esibirà sulle note di Quando accompagnato da I Neri per Caso. Anche Rocco Hunt ha scelto un brano di Pino Daniele, Yes I Know My Way, che intonerà in compagnia del celebre rapper partenopeo Clementino. The Kolors darà spazio ad un altro cantautore napoletano intrattenendo la platea con il tormentone del momento: con Sal Da Vinci canterà Rossetto e Caffè.

Serata cover Sanremo 2025: tutti i duetti