La fiction napoletana protagonista a Sanremo, da Mare Fuori a Peppino: tutti gli ospiti

Anche quest’anno al Festival di Sanremo 2025 sarà dedicato ampio spazio alle fiction Rai con la partecipazione dei protagonisti che le hanno portate al successo: da Napoli, in particolare, stando a quanto anticipato dall’Adnkronos, arriveranno Carmine Recano e i ragazzi del cast di Mare Fuori.

Da Mare Fuori a Carmine Recano: gli ospiti a Sanremo 2025

A presentare la nuova fiction Champagne – Peppino di Capri – che racconta la vita e la carriera dell’artista – ci saranno Francesco Del Gaudio, che interpreta il cantautore, e Alessandro Gervasi, 5 anni, che nella serie è Peppino da bambino. Non è escluso che l’ospitata sia arricchita da un omaggio canoro a Di Capri.

Grande attesa anche per l’arrivo, sul palco dell’Ariston, di Vittoria Puccini e Carmine Recano per la serie tv Belcanto. In particolare, Recano tornerà sul piccolo schermo anche nei panni del comandante Massimo di Mare Fuori, con il ritorno della quinta stagione della serie di successo partenopea.

Saranno proprio i giovani attori di Mare Fuori, secondo quanto emerso, a varcare ancora una volta il prestigioso palco sanremese, a pochi giorni dal debutto sulla Rai dei nuovi episodi della fiction. Al momento non sono stati resi ancora noti i nomi degli attori che parteciperanno a Sanremo.

Lo scorso anno, ad esibirsi in un monologo contro la violenza di genere, furono Matteo Paolillo, Giovanna Sannino, Yeva Sai, Domenico Cuomo, Antonio d’Aquino, Francesco Panarella, Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo. Attesa all’Ariston anche Vanessa Scalera per Imma Tataranni.