Grave lutto per Gianni Simioli, è morto il papà. L’annuncio: “Un dolore immenso”

Grave lutto per Gianni Simioli, il celebre conduttore radiofonico di Radio Marte, per la scomparsa del suo papà: stando a quanto rende noto il deputato Francesco Emilio Borrelli, sarebbe morto questa notte.

Lutto per Gianni Simioli: è morto il papà

“Stanotte è scomparso il papà di Gianni Simioli. Perdere un padre è sempre un dolore immenso” – si legge nel post diffuso sui social dal deputato Borrelli che ha più volte collaborato con Simioli, intervenendo in più occasioni anche durante le sue trasmissioni radiofoniche.

Un’altra grave perdita per il conduttore partenopeo che, nel corso della sua vita, ha già dovuto fare i conti con un dolore incolmabile: la morte dell’amata sorella, Loredana Simioli, attrice e comica, venuta a mancare nel giugno del 2019, a soli 45 anni, dopo aver combattuto contro un brutto male.

Di recente, proprio a Loredana Simioli il cantante partenopeo Franco Ricciardi ha dedicato il disco d’oro conquistato per il brano Primmavera: “Dedico questo disco d’oro a Loredana Simioli. La sua partecipazione al video di Primmavera fu la sua ultima apparizione pubblica. La ricordo sempre con grande affetto, proprio come canto nella canzone, stare con lei era sempre primavera. Ringrazio il pubblico che continua a sostenermi, ricevere il disco d’oro è una vera gioia, è come averla sentita cantare dal mio pubblico per 50 mila volte“.

“Il 27 febbraio è il compleanno di Loredana, mia sorella per sempre. Sono giorni duri quelli che lo precedono e non devo spiegarvi perché. Poi arriva il regalo inatteso di un grande amico mio e suo. Lory era stata la protagonista, con Ciro Giustiniani, del video Primmavera, appena incoronato disco d’oro. Non potevo chiedere di più. Auguri Loredà e complimenti per questo ennesimo riconoscimento” – aveva commentato Simioli.