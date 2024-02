Auguri Loredana Simioli: Franco Ricciardi conquista il disco d’oro e lo dedica a lei

Franco Ricciardi conquista il disco d’oro per il brano Primmavera e dedica questo importante traguardo a Loredana Simioli, l’attrice e comica napoletana che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni nonché protagonista del videoclip della canzone. Un omaggio che ha commosso anche Gianni Simioli, fratello di Loredana.

Franco Ricciardi, disco oro per Primmavera: “Dedicato a Loredana”

Estratto dall’album Blu, uscito nel 2017, Primmavera – scritta da Franco Ricciardi, Rosario Castagnola, Raiz e Sara Tartuffo – ha raggiunto il record delle 50 mila copie vendute, continuando a rappresentare uno dei brani più ascoltati del celebre artista partenopeo.

“Dedico questo disco d’oro a Loredana Simioli. La sua partecipazione al video di Primmavera fu la sua ultima apparizione pubblica. La ricordo sempre con grande affetto, proprio come canto nella canzone, stare con lei era sempre primavera. Ringrazio il pubblico che continua a sostenermi, ricevere il disco d’oro è una vera gioia, è come averla sentita cantare dal mio pubblico per 50 mila volte” – ha commentato Ricciardi.

“Il 27 febbraio è il compleanno di Loredana, mia sorella per sempre. Sono giorni duri quelli che lo precedono e non devo spiegarvi perché. Poi arriva il regalo inatteso di un grande amico mio e suo. Lory era stata la protagonista, con Ciro Giustiniani, del video Primmavera, appena incoronato disco d’oro. Non potevo chiedere di più. Auguri Loredà e complimenti per questo ennesimo riconoscimento” – ha scritto sui social Gianni Simioli, conduttore radiofonico de La Radiazza.

Proprio oggi Loredana avrebbe compiuto i suoi 50 anni. Si è spenta il 26 giugno del 2019, a soli 45 anni, nella sua Napoli dopo aver combattuto a lungo contro un tumore. Anche durante la malattia non ha mai smesso di mostrarsi come esempio di forza e coraggio, continuando a regalare sorrisi. Proprio per questo, durante la degenza, aveva girato il divertente videoclip Io non ho vergogna, direttamente dai corridoi dell’ospedale Cardarelli.