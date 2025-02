Lutto per Marco D’Amore, il toccante addio alla nonna: “Non vi dimenticate degli anziani”

Grave lutto per il celebre attore e regista partenopeo Marco D’Amore che ha condiviso con i suoi followers un particolare momento della sua vita: è venuta a mancare la sua nonna.

Lutto per Marco D’Amore: l’addio alla nonna

“Chi mi conosce sa quanto io sia restio a raccontare il privato della mia vita ma, in questo momento di dolore profondo, oso condividere con tutte e tutti voi un pensiero: abbiate cura dei vostri anziani. Abbiate cura degli anziani. Non vi dimenticate di loro. Dedicate tempo ed attenzioni a chi, per tutta la vita, ci ha amato incondizionatamente” – ha scritto d’amore postando una foto che lo ritrae in compagnia di sua nonna.

“A volte basta una chiacchiera in un caffè, una telefonata da lontano. In questo senso ti saluto senza rimpianti, sono tornato sempre da te, vecchiarella mia, a baciarti le mani e raccontarti la vita nomade che facevo. Tu col sorriso e le carezze mi hai sempre accolto e cullato. Stanotte torno a dormire nel lettone, tu a capo ed io a piedi. Ad ascoltare le tue storie, fino ad addormentarci. Insieme. Marculillo tuo”.

Una perdita importante che ha segnato D’Amore in uno dei periodi più significativi della sua carriera: è, infatti, attualmente alle prese, nelle vesti di regista, con le riprese di Gomorra – Le Origini, il prequel della popolare saga crime di Sky Original.

La serie, prodotta ancora una volta da Sky Studios e Cattleya, sarà incentrata sull’ascesa del boss Pietro Savastano (finora interpretato da Fortunato Cerlino) a partire dalla sua adolescenza. Una storia ambientata nella Napoli degli anni ’70 che si attesterà come punto di partenza della saga che continua ad ottenere ampi consensi.