Terremoto nel Napoletano, il sindaco: “Capisco la paura ma non riversatevi in strada”

A seguito delle scosse di terremoto che si sono verificate questa mattina in zona Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, è intervenuto sui social per tranquillizzare la popolazione sulla situazione, esortando i cittadini a non farsi prendere dal panico.

Terremoto ai Campi Flegrei: parla il sindaco di Pozzuoli

“Da questa mattina è in corso uno sciame sismico. Al momento la scossa più forte registrata è stata di magnitudo 3.1. Non si registrano danni a persone o cose. L’inizio dello sciame sismico subito dopo l’ingresso delle scuole ha generato in alcuni plessi agitazione. Ricordiamo che il contatto con l’Osservatorio Vesuviano è costante” – ha spiegato il primo cittadino.

“La paura è comprensibile ma, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Comune o degli istituti scolastici, non è consigliabile riversarsi in strada con le auto e sostare nei pressi delle scuole, creando situazioni di disagio per la viabilità”.

“Gli istituti scolastici, in caso di evento o di sciame sismico, seguono protocolli codificati, che prevedono che gli allievi si riuniscano nelle aree di attesa fino al termine dell’evento e rientrino in aula alla sua conclusione. Il ritiro anticipato degli alunni minorenni e l’uscita anticipata degli alunni maggiorenni sono consentiti in ogni occasione“ – ha concluso.

Intanto il Comune di Napoli ha attivato gli interventi previsti per le scuole del territorio, avviando le opportune procedure per la verifica della tenuta delle strutture. In tutte le scuole del territorio di Napoli interessato dal fenomeno, gli alunni e il personale sono stati temporaneamente evacuati per consentire la verifica di eventuali danni. Sul posto si sono recati la Protezione Civile Comunale e la Polizia Locale, tenendo costantemente informato il sindaco Gaetano Manfredi.

Completati gli accertamenti ed esclusi pericoli per l’incolumità delle persone, è stata decisa la ripresa delle attività. Solo per la succursale di via Di Pozzuoli dell’Istituto professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “Gioacchino Rossini”, il dirigente scolastico ha autonomamente disposto la sospensione delle attività didattiche per la giornata di oggi. All’Istituto comprensivo statale “Console”, gli alunni sono stati affidati ai genitori in attesa del completamento delle verifiche.