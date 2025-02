ULTIM’ORA. Sciame sismico ai Campi Flegrei: scosse di 2.6 e 3.1 avvertite fino a Napoli

Questa mattina, 5 febbraio, è in corso uno sciame sismico ai Campi Flegrei, con diverse scosse di terremoto avvertite anche tra Fuorigrotta e l’area occidentale di Napoli.

Al momento l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato svariate scosse, tutte avvenute tra le ore 8:00 e 9:10 di oggi. Le più forti, di magnitudo 2.6 e 3.1, si sono verificate rispettivamente alle 8:32 e alle 8:52, ad una profondità di 3 km. Sono state chiaramente percepite non solo dalla popolazione residente ma anche dai cittadini delle zone circostanti.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 8:03 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 41 terremoti” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale 081/8551891; Protezione Civile 08118894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Molti cittadini sarebbero scesi in strada dopo aver avvertito le scosse più intense per motivi di sicurezza. I movimenti sismici dei Campi Flegrei, così come quelli del Vesuvio, continuano ad essere costantemente monitorati.