“Semi di Cura” l’invito al viaggio interiore: il libro di Raffaella Betró presentato al Palazzo Baronale

Un viaggio interiore sul valore della cura come atto riflessivo e di responsabilità: è quello che ci invita a fare la scrittrice Raffaella Betrò nel suo libro Semi di Cura.

Semi di Cura al Palazzo Baronale di Torre Del Greco: chi è Raffaella Betrò

Nata a Napoli nel 1985 e residente a Torre Del Greco Raffaella Betrò ha alle sue spalle una formazione classica specializzata in ambito pedagogico. Nel 2023 ha pubblicato “La devozione mariana a Torre Del Greco. Le Madonne riccamente vestite”, volume dedicato alle tradizioni religiose locali, e che dimostra il suo legame con la comunità. “Credo che sentirsi parte di un luogo come Torre del Greco possa diventare una potente forma di cura“– ha dichiarato l’autrice.

Semi di Cura. Un nuovo sguardo sull’educazione della persona, presentato anche al Palazzo Baronale di Torre Del Greco il 19 febbraio, ci invita a rallentare e a riflettere sul valore formativo della cura, un processo educativo che non si limita alla semplice trasmissione di conoscenze. Raffaella Betrò, infatti, non è solo una scrittrice ma anche una docente e pedagogista da anni impegnata attivamente nel mondo educativo. ll libro si divide in cinque capitoli: le radici della cura, la persona, un modello educativo originale, la scuola e la famiglia, la cura della donna.

L’appuntamento al comune di Torre Del Greco ha dato vita ad un momento educativo e di confronto, ad aprire l’incontro l’assessore a politiche sociali, istruzione e gentilezza Mariateresa Sorrentino.

“Semi di cura nasce dall’ascolto dei ragazzi, delle famiglie, delle fragilità e delle speranze che incontro quotidianamente. Condividerlo qui significa restituire alla mia comunità una parte del cammino

fatto insieme” – ha dichiarato l’autrice.

L’11 aprile il nuovo appuntamento: crescita consapevole

Un incontro che non è stato di certo l’ultimo: sabato 11 aprile alle 11 la scrittrice sarà presente all’incontro: “Cantieri di crescita consapevole, dialoghi sull’evoluzione personale e professionale” presso la SiPGi Campania, scuola ad indirizzo Gestaltico, integrato nell’ambito dei cantieri di crescita consapevole. Saranno presenti anche Olimpia Barba e Marilina Manzo.