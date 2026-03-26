Sabato 21 marzo, dalle 9:30 alle 17:30, l’ISS Francesco Degni di Torre del Greco ha accolto cittadini e visitatori in occasione di un’apertura straordinaria organizzata insieme al FAI -“Fondo per l’Ambiente Italiano“-, da sempre impegnato nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del Paese.

Gli studenti protagonisti: “Apprendisti Ciceroni”

Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti dell’Istituto, impegnati nel ruolo di “Apprendisti Ciceroni”, un progetto promosso proprio dal FAI per avvicinare i giovani alla conoscenza consapevole del territorio. Con entusiasmo e preparazione, hanno accolto i visitatori guidandoli in un percorso alla scoperta delle tradizioni locali, storia, arte e il profondo legame tra comunità e ambiente.

Un viaggio nell’arte del cammeo

Grande interesse ha suscitato la scoperta dell’antica arte della lavorazione del cammeo, simbolo dell’eccellenza artigianale torrese.

Nei laboratori, i visitatori hanno potuto osservare opere progettate e realizzate dagli studenti, vivendo un’esperienza coinvolgente che ha messo in luce come tradizione e sostenibilità possano dialogare, valorizzando risorse locali e identità culturale.

Formazione e consapevolezza: il valore educativo dell’iniziativa

A evidenziare il valore dell’iniziativa è stata la dirigente scolastica Benedetta Rostan:

“L’apertura straordinaria rappresenta un’importante occasione di crescita per i nostri studenti, offrendo loro un’esperienza formativa concreta e coinvolgente– sottolinea la dott.ssa Rostan- capace di ampliare le conoscenze e approfondire il ruolo fondamentale svolto dal FAI nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.”

Tra cultura e ambiente: il valore di un’esperienza condivisa

L’iniziativa ha coinvolto anche gli studenti dell’indirizzo turistico, che hanno svolto il ruolo di Ciceroni presso Palazzo Vallelonga, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e territorio.

In questo contesto, scuola e FAI hanno collaborato per trasmettere il valore di conoscere, proteggere e vivere attivamente il patrimonio ambientale e culturale.