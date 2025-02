Mezzo miliardo di euro per il Progetto Napoli Porta Est, in cui rientra l’edificazione del nuovo palazzo della Regione Campania. A realizzarlo sarà lo studio di architettura Zaha Hadid Architects, il quale fu fondato e porta il nome dell’archistar che in Campania ha firmato la Stazione dell’Alta Velocità di Afragola e la Stazione Marittima di Salerno.

Napoli Porta Est: mezzo miliardo per rigenerare la zona della Stazione Centrale di Napoli

Il 21 febbraio, presso la Stazione Marittima di Napoli, verrà presentato il progetto di riqualificazione della zona compresa tra Piazza Garibaldi e via Galileo Ferraris. Uno dei programmi di rigenerazione urbana più imponenti d’Europa, che avrà un aspetto futuristico oltre ad essere immerso in un nuovo parco urbano che sarà consegnato alla città. È lecito avere aspettative molto alte, d’altra parte l’entità dell’investimento è tale che non potrebbe essere altrimenti.

Napoli Porta Est – Rendering 2

Napoli Porta Est – Rendering 3

Napoli Porta Est – Rendering 4

Napoli Porta Est – Rendering 1

Napoli Porta Est – Rendering 5

Lo studio Zaha Hadid ha vinto la gara che si è conclusa lo scorso 31 gennaio, alla quale hanno partecipato – sostiene il presidente Vincenzo De Luca – anche altri studi di importanza mondiale. Il governatore ha commentato così: “Puntiamo a fare una riqualificazione urbanistica di valore europeo, internazionale, della città di Napoli, e a creare anche elementi di identità moderna per una città che è una città mondo, carica di storia, una grande capitale, ma che non ha grandi opere di architettura contemporanea“. Ha inoltre aggiunto: “Sono orgoglioso, entusiasta, perfino emozionato. Riusciremo a rivoluzionare un pezzo della città di Napoli facendo un’operazione di umanizzazione, di arricchimento architettonico, di nuova identità che creiamo per una delle grandi capitali del mondo”