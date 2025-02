Hamsik annuncia la sua partita d’addio: ci saranno Lavezzi e Cavani. Dove e quando

Marek Hamsik, l’iconico ex capitano del Napoli, ha finalmente annunciato la data della sua partita d’addio al calcio. L’evento tanto atteso si terrà il 5 luglio 2025 allo stadio di Bratislava, dove Hamsik ha radici profonde e dove la sua carriera calcistica ha avuto inizio.

Hamsik, che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi azzurri, ha dichiarato che la partita sarà un’opportunità per celebrare insieme ai suoi ex compagni di squadra e agli amici che ha conosciuto durante la sua illustre carriera.

Tra i giocatori confermati per l’evento ci sono nomi come Lukas Haraslín e Martin Škrtel dalla Slovacchia, e dal Napoli, vedremo il ritorno di Paolo Cannavaro, Ezequiel Lavezzi e Dries Mertens, quest’ultimo noto per aver superato proprio Hamsik nel conteggio dei gol con la maglia azzurra.

Nonostante l’invito, Gonzalo Higuain ha declinato la partecipazione per via del compleanno di suo padre, ma Hamsik ha assicurato che Pepe Reina sarà presente tra i pali, aggiungendo un tocco di nostalgia per i tifosi napoletani.

Hamsik, che ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato nel 2023, ha espresso un grande affetto per Napoli e per i suoi tifosi, ricordando che la città sarà sempre casa sua.

La sua carriera, che ha visto oltre 700 presenze ufficiali nei club e quasi 140 con la nazionale slovacca, è stata segnata da numerosi successi, tra cui due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana con il Napoli.

L’annuncio di questa partita di addio non è solo un’occasione per celebrare la carriera di uno dei giocatori più amati del Napoli, ma anche un momento per riflettere sull’impatto che Hamsik ha avuto sul calcio italiano e internazionale. Con la sua cresta punk, il suo stile di gioco unico e la sua dedizione alla maglia azzurra, Marek Hamsik rimarrà per sempre una leggenda del calcio.

Per ulteriori dettagli sull’evento, i tifosi e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti ufficiali sul sito del club e sui canali social dedicati. Questa sarà un’opportunità per dire grazie a uno dei giocatori che ha fatto sognare un’intera generazione di napoletani