A Napoli apre la profumeria più lussuosa d’Italia: un posto mozzafiato nel cuore della città

A Napoli apre Zhor Parfums, la profumeria di lusso già presente nel cuore di Milano e Firenze, particolarmente famosa non solo per le esclusive fragranze proposte ma anche per la maestosità degli store, veri e propri capolavori di design.

A Napoli apre Zhor Parfums: la profumeria di lusso da sogno

L’inaugurazione del nuovo store napoletano, situato in Piazza Municipio 20, è prevista per il 7 febbraio 2025. Si tratta di un brand molto conosciuto soprattutto per la presenza del negozio di via Monte Napoleone, a Milano, meta prediletta per lo shopping di vip, calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo.

Zhor Parfums è una vera e propria boutique del lusso, destinazione privilegiata per gli intenditori di fragranze in cerca di esclusività e unicità. All’interno degli store Zhor è possibile fornirsi delle migliori firme olfattive godendo, allo stesso tempo, di un’esperienza sensoriale senza precedenti.

Tra le tipologie di brand trattati dalla celebre profumeria di lusso spiccano Adamo Parfum, Clive Christian, Haute Fragrance, Insium, Jupilò, Kajal, Masque Milano, Marrakech Imperial, Morph, Nero Speziale, Oman Luxury, Pantheon Roma, Pisterzi, Rajani, Sospiro, The Merchant of Venice, The Spirit of Dubai e tanti altri.

Disponibili in store anche alcuni dei profumi più richiesti nel mondo come Megamare, Onyx, Black Afgano, Sultan, Terroni, Hacivat. All’interno dei negozi è possibile trovare una vasta selezione di fragranze esclusive, floreali, sensuali, fresche, orientali, fruttate e cuoiate oltre a quelle consigliate da Zhor. I prezzi partono dai 100 euro a salire, fino a superare i 1.000 euro.

Zhor Parfums tratta anche le linee make-up (viso, occhi, labbra e sopracciglia), skincare (detergenti e creme viso, corpo, capelli, barba) e profumatori per ambienti sempre afferenti a brand di nicchia. L’apertura partenopea è stata di recente annunciata tramite i canali social ufficiali del brand con un apposito video incentrato su una serie di luoghi iconici della città.