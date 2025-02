Terremoto sul Vesuvio, epicentro a Torre del Greco: scossa lieve e “normale”, no ad allarmismi

Terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a Torre del Greco, in prossimità del cratere del Vesuvio. Una scossa leggera in una zona dove i movimenti della crosta terrestre sono all’ordine e dovuti alla normale attività del vulcano, essendo attivo in stato di quiescenza.

Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione, sia per l’entità della scossa in sé sia per la lontananza dalle aree abitate. Ogni eventuale fenomeno di allarmismo è dunque fuori luogo, per cui consigliamo di diffidare da messaggi in tal senso.

Sul sito di INGV sono riportati i dati seguenti: “Un terremoto di magnitudo Md 2.0 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il 07-02-2025 alle ore 16:11:05 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8180, 14.4260 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli)”.