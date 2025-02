Blitz di De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con Conte e gruppo squadra

Nella giornata di oggi, una visita inaspettata ha caratterizzato l’allenamento mattutino del Napoli a Castel Volturno: il presidente Aurelio De Laurentiis si è presentato per una breve ma significativa apparizione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il presidente azzurro ha voluto fare un “blitz” al centro sportivo per motivare la squadra in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio.

De Laurentiis, blitz a Castel Volturno in mattinata: incontrati Conte e la squadra

Il numero uno di Filmauro è arrivato intorno alle 13:58, giusto in tempo per osservare parte della sessione di allenamento e per parlare con i giocatori e lo staff tecnico.

L’arrivo di De Laurentiis non è stato solo una formalità; la sua presenza è stata interpretata come un segno di sostegno in un momento delicato della stagione, con il Napoli che cerca di mantenere alta la concentrazione dopo due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese.

La visita è stata vista come un’opportunità per il presidente di ribadire l’importanza di una prestazione di alto livello nel prossimo match, che si giocherà all’Olimpico contro una Lazio in gran forma.

Oltre al morale della squadra, l’incontro di oggi ha anche sollevato speculazioni riguardo al futuro del centro sportivo di Castel Volturno.

Come noto, il Napoli dovrà lasciare questa sede entro ottobre 2025, e De Laurentiis sta valutando diverse opzioni per il nuovo quartier generale del club.

De Laurentiis è stato accompagnato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli. I due hanno avuto un incontro anche con il tecnico Antonio Conte.