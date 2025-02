A che ora finiranno le puntate di Sanremo. Ecco gli orari di chiusura previsti fino a sabato

L’attesa sta per finire. Questa sera dalle 20:30 andrà in scena la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Ventinove cantanti in gara (dopo la rinuncia di Emis Killa di qualche settimana fa) per vincere il Leone d’oro.

Carlo Conti in conferenza stampa ha voluto fare chiarezza su alcune tematiche, tra cui quella degli orari, polemica che ogni anno è sempre più viva. Il direttore artistico ha reso noti gli orari di chiusura di ogni puntata, specificando il suo massimo impegno per renderli effettivi.

Carlo Conti annuncia gli orari di chiusura delle puntata del Festival di Sanremo 2025

Con la consueta schiettezza, Carlo Conti ha voluto mettere subito le cose in chiaro, dando una risposta sincera e realistica ai tanti telespettatori e giornalisti che si interrogano sull’orario di fine delle serate di Sanremo 2025: “L’orario di fine del Festival sarà intorno all’1. La prima serata, la finale e la serata delle cover credo arriveremo fino all’1:40. Volete andare al ristorante?” ha scherzato Conti.

Un riferimento simpatico alle lunghe attese che da sempre caratterizzano il Festival, a cui ha aggiunto l’ironia di Gerry Scotti: “Dovete prendere la pastiglia?” Più che un riferimento alla pazienza richiesta al pubblico, una battuta sulla resistenza fisica necessaria per affrontare le lunghe notti sanremesi.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Spero di svegliarmi più tardi possibile e non stare attaccato ai numeri. Quello che voglio è portare un festival bello, fatto bene, dignitoso. Amadeus ha fatto un lavoro incredibile. Voglio concentrarmi sulla qualità non sui numeri”.

“Per me Sanremo è casa, ci sono venuto per la prima volta 40 anni fa a raccogliere interviste, oggi ci sono in modo diverso. Ho due momenti del cuore: quando ho ospitato Sammy Basso ed Ezio Bosso. Inizierò il festival con le sue parole e il brano che portò a Sanremo, ovvero Following a Bird”