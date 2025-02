A Sanremo c’è Achille Lauro: perché ha scelto di chiamarsi come l’ex sindaco di Napoli

Con il brano Incoscienti Giovani, Achille Lauro è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025: celebre per la sua stravaganza e i suoi successi musicali, non tutti sanno che il suo nome d’arte riprende quello di un ex sindaco di Napoli.

Achille Lauro a Sanremo: il suo nome è di un ex sindaco di Napoli

All’anagrafe Lauro De Marinis ma per tutti Achille Lauro, il cantautore e rapper di Verona, che ha già partecipato più volte alla celebre kermesse canora, in una vecchia intervista aveva spiegato le origini del suo nome d’arte.

“Non ho scelto io questo nome. Chiamandomi Lauro ed essendo questo un nome molto originale, quando ero piccolo capitava spesso l’associazione Lauro come Achille Lauro, l’armatore campano (proprietario dell’omonima nave che affondò nel 1994 nei pressi della costa somala, ndr) e allora ho deciso di sfruttarlo anche per la musica, non mi piaceva l’idea di inventarmi un nome a caso” – aveva dichiarato l’artista in un’intervista rilasciata a SkyTg24.

Chi era Achille Lauro

Achille Lauro, nato a Piano di Sorrento il 16 giugno 1887, è stato un armatore, politico, editore e dirigente sportivo italiano. Proprietario di una delle più importanti flotte mercantili italiane, la Flotta Lauro, nel secondo dopoguerra fu il principale esponente del movimento monarchico.

Lauro è stato sindaco di Napoli per due volte, deputato alla Camera e senatore della Repubblica. Diede vita ad una leadership politica che si concretizzò in un vero e proprio fenomeno soprannominato “laurismo”, caratterizzato dalla costituzione di un esteso e ramificato sistema di interessi su cui convergeva un largo consenso di stampo populista fondato sul culto di ‘O Comandante, soprannome con cui era chiamato dal popolo napoletano per via della sua professione di armatore a capo della Flotta Lauro. Morì a Napoli il 15 novembre 1982.