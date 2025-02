Testo e significato della canzone di Elodie a Sanremo: “Dimenticarsi alle 7”

Elodie torna sul palco dell’Ariston per la quarta volta al Festival di Sanremo 2025, presentando il brano “Dimenticarsi alle 7”. Conosciuta per la sua voce potente e la capacità di mescolare generi, Elodie offre questa volta un mix di malinconia e ritmi trascinanti, raccontando storie di amore e distacco con una profondità emotiva che cattura l’attenzione.

Il testo di “Dimenticarsi alle 7” è una riflessione intima sul tentativo di lasciarsi alle spalle le emozioni di una notte di passione o di solitudine, quando l’alba si avvicina e la realtà prende il sopravvento sulla magia della notte.

Il testo di “Dimenticarsi alle 7” – Elodie

di D. Petrella – D. Simonetta – E. Di Patrizi –

D. Petrella – D. Simonetta

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/

Double Trouble Club/Eclectic Music Publishing

Quanta gente passa e se ne va

Che non sa chi sei

Contarla credo sarebbe inutile

In un mondo che è freddo oramai

Stasera

Ci sei solo tu nella città

Degli occhi miei

Se è vero che poi fanno la ruggine

Io non voglio più piangere così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(Amore)

Poi rivedersi ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Quando prendi a calci la poesia

Ma che bella sei

Nella tua solitudine

Sembra tutto più facile così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(amore)

Ancora ancora ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora e ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Così di un giorno qualunque

Mentre si parla di niente

Lì seduti in un bar

Può capitare a chiunque

Mai a noi no

Ma che strano effetto che fa

Mandare giù

La verità

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Dove vai

Rimani

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Il significato della canzone di Elodie

“Dimenticarsi alle 7” esplora il tema del distacco emotivo, del desiderio di dimenticare qualcuno o qualcosa dopo una notte trascorsa fuori, magari nei locali, dove le emozioni sono amplificate dall’ambiente. La canzone si apre con l’immagine di un risveglio, quando alle sette del mattino si cerca di mettere da parte i ricordi della notte precedente, ma il cuore e la mente non lo permettono facilmente.

Elodie usa il contrasto tra il ritmo elettronico e le melodie più classiche per rappresentare le sue due anime: una più legata alla tradizione della musica italiana, l’altra più moderna e influenzata dalla musica club. Questo dualismo non solo caratterizza il suo stile musicale ma anche il contenuto del brano, dove la malinconia si scontra con la volontà di andare avanti.

Il ritornello “Stasera dove vai amore ora che ho bisogno di te” evoca la consapevolezza di un vuoto, il dolore di un amore che non si riesce a dimenticare, nonostante il tentativo di farlo. La canzone si pone come un elogio alla complessità delle emozioni umane, dove la nostalgia e il desiderio di fuga coesistono.