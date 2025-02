Testo e significato della canzone di Fedez a Sanremo: “Battito”

Fedez torna sul palco del Festival di Sanremo nel 2025 con “Battito”, una canzone che ha già scatenato un grande dibattito e interesse. Dopo una partecipazione nel 2021 e numerose apparizioni come ospite, il rapper milanese sceglie questa occasione per presentare un brano che affronta temi profondamente personali e universali come la depressione e la lotta interiore. Il testo di “Battito” è un flusso di confessioni emotive che mettono a nudo l’anima dell’artista.

Il testo di “Battito” – Fedez

di A. La Cava – F. Abbate – F. L. Lucia –

N. Lazzarin – A. La Cava – F. Abbate

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/

Intera Music/Doom Entertainment

Ti porterei in terapia

Solo per farti capire, il male che fai

Spero che sia un’amnesia

Spengo la luce e mi vieni a trovare

Fluoxetina, poca saliva

Quando mi trovo a parlare di te

Sei la carne è viva

La mente è schiva

Vaga nel buio più buio che c’è

Sento un pugno nello stomaco

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Seratonina cercasi

Illudimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Battito, battito

Battito, battito, battito, battito, battito accelerato affronto una guerra da disarmato

Ho alzato barriere di filo spinato

Ma le ho sempre messe nel lato sbagliato

Mi sento annullato

Dottore che cosa mi ha dato

Socialmente accettato

Anestetizzato

Da un metodo legalizzato

Calmati

Sto contando i battiti

Siamo così fragili

Ci feriamo anche sfiorandoci

Ti ho odiata te lo giuro

Facciamo un po’ ciascuno

Basta un po’ di zucchero e va giù pure il cianuro

Sento un pugno nello stomaco (nello stomaco)

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Sembra di galleggiare

Sopra ad un mare statico, statico

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Seratonina cercasi

Uccidimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Battito, battito

Cosa significa la canzone di Fedez

“Battito” è concepita come una canzone d’amore, ma con una svolta inaspettata: la donna a cui è dedicata rappresenta metaforicamente la depressione. Fedez descrive una relazione tossica con questa entità, che lo conosce meglio di chiunque altro, che lo ferisce, lo impoverisce emotivamente, ma dalla quale è difficile liberarsi.

Il “battito” nel titolo e nel testo non è solo il battito cardiaco ma anche il ritmo frenetico dell’ansia, della paura e della lotta contro la propria mente. Le immagini usate – vetri rotti, schegge negli occhi, bicchiere mezzo pieno con gocce di veleno – evocano un senso di dolore, frammentazione e una visione del mondo alterata dalla depressione.

Fedez, con questo brano, non solo mette in luce la sua esperienza personale con la salute mentale ma invita anche a una riflessione collettiva sulla depressione, spesso stigmatizzata o ignorata. La canzone è un grido di aiuto, un riconoscimento di fragilità, ma anche un atto di resilienza, sottolineando che, anche quando si vede tutto nero, si può cercare di trovare una luce, anche se flebile.