Testo e significato della canzone di Rocco Hunt a Sanremo: “Mille Vote Ancora”

Rocco Hunt, il rapper salernitano che ha conquistato il palco di Sanremo già nel 2014 con “Nu juorno buono”, torna nel 2025 con “Mille Vote Ancora”. La canzone rappresenta una potente narrazione di nostalgia, riscatto e appartenenza, fonde il dialetto napoletano con l’italiano, e mescola rap con melodie mediterranee, creando un’opera che parla al cuore di chi ha dovuto lasciare la propria terra per inseguire un sogno.

Il testo di “Mille Vote Ancora” è un viaggio emotivo che ripercorre i ricordi di un’infanzia vissuta tra le difficoltà e le gioie di un quartiere popolare.

Il testo di “Mille vote ancora” – Rocco Hunt

di R. Pagliarulo – Kende – M. Salvaderi – L. Santarelli –

D. Simonetta – P. Antonacci – S. Tognini

Ed. Spiraglio di Periferia/Eclectic Music Publishing/

Universal Music Publishing Ricordi/Diana/Double Trouble Club/Thaurus Publishing/Nuova Nassau/The Beautiful Ones/

Copyrght Control

Mi ricordo una strada

Un quartiere qualunque

Un bambino che sogna

Pure se non ha niente

Ogni giorno è un regalo

Per chi come me è destinato a partire

E le voci di chi ha giudicato

Ritornano nella mia testa

Mi dicevano tu non sarai mai nessuno

E ora non mi ricordo più, com’è l’odore del caffè

Quelle canzoni che mamma ascoltava alla radio

Giocavamo in quartiere sembrava uno stadio

Non è stata domenica mai più

Da quando sono andato via da casa mia,

Rimpiango anche le cose che odiavo

Le stesse che mi hanno fatto andare via

L’erba cresce in un campetto abbandonato

Colpa dei telefoni non ci hanno più giocato

L’ansia nel cuore quando le citofonavo

Se rispondeva il padre poi scappavo

Lo stato è assente come noi in mezzo a quei banchi

Un foglio bianco dove scriverò mi manchi

Tutto quello che ti serve è nel quartiere

Studia oppure ‘mparate ‘o mestiere

E mo’ riportami dove

Overamente songo je

‘O cafè dint’‘e canzone

Viento ‘e mare che sbatte pe’ dinto ‘e feneste

Me sceta ‘e po’ se ne va

Me vonno fottere l’anema

Ma je ‘ccu poco sto buono

Doje prete pe fa’ ‘na porta

Turnasse criaturo pe’ correre

Mille vote ancora

E ridere

Mille vote ancora

E chiagnere

Mille vote ancora

‘A casa mia

Mille vote ancora

Faccio brutti sogni e po’ me sceto ‘e botto

Vedo le facce degli amici ca nun ce stanno cchiù

Aggio sbagliato a prendermi le colpe

A pensare: potevo fare di più

Ad immaginare ‘nu finale diverso

A pensa’ si chella palla nun pigliava ‘a traversa

A distinguere l’amore dal sesso

Se ‘o posto ‘e vencere avesse perso, fosse rimasto me stesso

Il nemico a volte è l’orgoglio

Che chiude rapporti anche se non c’è un motivo

Siamo carte stropicciate nel portafoglio

Siamo anime buone in mondo cattivo

Perciò dicimme: tutt’appost’

Anche quando il mondo cade sulle spalle nostre

Anche quando alle domande non c’è una risposta

A campà accussì è tosta

Era meglio ‘a casa nostra

E mo’ riportami dove

Overamente songo je

‘O cafè dint’‘e canzone

Viento ‘e mare che sbatte pe’ dinto ‘e feneste

Me sceta ‘e po’ se ne va

Me vonno fottere l’anema

Ma je ‘ccu poco sto buono

Doje prete pe fa’ ‘na porta

Turnasse criaturo pe’ correre

Mille vote ancora

E ridere

Mille vote ancora

E chiagnere

Mille vote ancora

‘A casa mia

Mille vote ancora

Se mi vedi un po’ triste è perché cocche vota

Me manca assaje mamma mia, ‘a casa mia

Dove ancora si muore per niente a vent’anni

‘Sti figlie anna capi’

‘Sta guerra adda ferni’

E mo’ riportami dove

Overamente songo je

‘O cafè dint’‘e canzone

Viento ‘e mare che sbatte pe’ dinto ‘e feneste

Me sceta ‘e po’ se ne va

Me vonno fottere l’anema

Ma je ‘ccu poco sto buono

Doje prete pe fa’ ‘na porta

Turnasse criaturo pe’ correre

Mille vote ancora

E ridere

Mille vote ancora

E chiagnere

Mille vote ancora

‘A casa mia

Mille vote ancora

Cosa significa la canzone di Rocco Hunt

“Mille Vote Ancora” è un inno alla nostalgia, ma anche una riflessione sulla forza e la resilienza necessarie per affrontare le sfide della vita. La canzone parla di un ritorno desiderato, non fisico ma emotivo, alle radici, alla propria identità e ai valori che si sono formati nell’infanzia. Rocco Hunt esprime il dolore della separazione dalla propria terra, Salerno, e dalla vita semplice e autentica del quartiere, ma anche la gratitudine per ciò che quelle esperienze gli hanno insegnato.

Il titolo stesso – “Mille Vote Ancora” – con la “L” mancante di “volte” come omaggio al dialetto napoletano, sottolinea non solo la frequenza con cui si vorrebbe tornare a casa ma anche l’importanza del linguaggio come parte integrante dell’identità culturale. La canzone denuncia anche la mancanza di opportunità e la violenza che affligge molte aree urbane, un tema che si fa urgente nel ritornello dove si parla di giovani vite spezzate per futili motivi.